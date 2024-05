Pogodio navijačicu lopticom ali nije izbačen kao Đoković (VIDEO)

Tokom prvog dana Rolan Garosa desio se incident kada je Terens Atman, pogodio jednu navijačicu lopticom.

Francuski teniser je igrao protiv Austrijanca Sebastijana Ofnera koji je zatražio posijle skandala da Atman bude izbačen.

Ipak, to se nije desilo i ponovo smo došli u situaciju da pričamo o čuvenom izbacivanju Novaka Đokovića sa US Opena, kada je lopticom pogodio sudiju.

"Razgovarao sam sa damom. Gospođa je na početku rekla da je boli, ali sada je dobro, i sve je bilo u redu. Vidjela je da lopta dolazi. Dakle, nije dovoljno za diskvalifikaciju“, prepričao je Ofner kako je tekao dijalog sa sudijom.

Terence Atmane hits a spectator out of frustration... Ofner wants him disqualified... After much deliberation with the umpire and supervisor, he gets a warning instead #RolandGarros pic.twitter.com/9vSiEfSnWR