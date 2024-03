Pojavio se prvi snimak Sabalenke poslije tragedije (VIDEO)

Bivši bjeloruski profesionalni hokejaš i dečko teniserke Arine Sabalenka preminuo je u utorak u 42. godini, saopštio je ruski klub Salavat Julajev.

Konstantin Kolcov izvršio je samoubistvo u 42. godini, prenijeli su beloruski mediji.

Skočio je sa balkona hotela u Majamiju, baš tamo gdje će Arina Sabalenka ipak igrati na turniru.

Očekivalo se da odustane od učešća u Majamiju, ali će Arina igrati na Floridi i već je trenirala, kako bi se spremila za meč drugog kola.

Sabalenka se nije oglasila povodom cijelog događaja, ali je odlučila da istog dana trenira i spremi se za turnir.

Mnogi su je osudili zbog ovog poteza, dok je malobrojni podržavaju.

Osuđuju je jer je istog dana riješila da trenira, dok oni koji je podržavaju smatraju da se ovako nosi sa pretrpljenim gubitkom i bolom.

Snimak se pojavio i Sabalenka djeluje prisebno u čitavoj situaciji.

Aryna Sabalenka training in Miami. If anyone feels the need to judge her for playing, please stop. The grieving process is so much more complex than whatever your opinion is. She deserves kindness in her healing journey (via @BartekIgnacik) pic.twitter.com/nLm8RdCNvU