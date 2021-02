Tokom meča između Rafaela Nadala i Majkla Moa desio se kraći prekid.

Pred servis Rafaela Nadala meč je iz tada nepoznatog razloga prekinut, a kada je kamera prikazala na publiku imali smo šta i da vidimo.

Jedna dama sa tribina je Nadalu pokazala srednji prst i ubrzo bila izbačena.

(B92.net)

A fan just gave Rafa the finger. Look at his reaction: “what, me? “ pic.twitter.com/fY3npCNTrn