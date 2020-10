Policija na Rolan Garosu - objavljen video sa sumnjivog meča

Francuska policija pokrenula je istragu zbog sumnje da je namješten meč ženskog dubla na Rolan Garosu.

Navodno je bilo mnogo kladioničarskih uplata na meč Rumunki Andrea Mitu i Patricije Marte Tig protiv Amerikanke Medison Brengl i Ruskinje Jene Sizikove.

Kladionice su se oglasile da je bilo nesrazmjerno veliki broj uplata na pomenuti meč, a policija vjeruje da je bar jedna igračica bila umješana u prevaru.

Fokus je na petom gemu drugog seta u situaciji kada je Sizikova u kratkom roku napravila dvije servis greške i zajedno sa Brengl izbubila gem bez ijednog poena.

Meč je odigran prošle srijede i završen je pobjedom Rumunki 2:0.

I was told by several sources that many bookmakers issued alerts for abnormal betting in Sizikova/Brengle match at Roland Garros, Set 2 Game 5, Sizikova on serve to get broken. She got broken to love. This is the video of the game (thanks to @UnArdeal for finding the video). pic.twitter.com/OPSO6hBjJj