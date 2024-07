Ponoćna objava Đokovića i poruka čovjeku koji ga je namučio

​Priznao je Novak Đoković da do prije nekoliko dana nije znao ko je Džejkob Firnli, ali nema sumnje da ga je dobro zapamtio poslije njihovog međusobnog duela u 2. kolu Vimbldona!

Namučio je Britanac Srbina, uzeo mu je jedan set i u četvrtom pao tek u finišu (7:5) - bez obzira na to što mu je taj nastup bio prvi ikada na Grend slemu.

Otuda i ne čudi jaka poruka Đokovića na društvenim mrežama i ponoćna objava upućena upravo Firnliju.

"Dobar meč, Džejk. Pred tobom je svetla budućnost. Napred u 3. kolo, idemooo" napisao je Novak na svom Instagramu.

S druge strane, evo šta je Nole rekao odmah poslije duela sa Firnlijem:

"Pre svega, velike čestitke Džejku zbog ovakvog meča. Igrao je izvanredan tenis i zaslužio je aplauz. Nisam imao šansu da ga vidim kako igra do pre dva dana. Uvek je tu element iznenađenja, a nije imao šta da izgubi. Igrao je na Vimbldonu, to je britanski teniser koji je odrastao na ovakvim terenima. Vrlo vetrovit dan, bilo je teško. Naterao me je da radim. Verovatno sam bio i malo srećan u četvrtom setu. Sve u svemu, ovaj meč je potencijalno možda i trebalo da se završi u petom setu kako smo igrali obojica", rekao je Srbin, a prenosi "Telegraf".

