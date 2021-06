Poruka NYT: Vimbldon je Novakov, ne prevrćite očima, gutaćete pilule

"Ovo je Vimbldon Novaka Đokovića. Ne prevrćite očima" - ovim riječima New York Times (NYT) započinje priču o najboljem teniseru svijeta i predstojećem Vimbldonu na kojem će pokušati da se izjednači po broju Grend slemova sa najvećim rivalim, Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom, koji ih imaju po dvadeset.

Vimbldon počinje već u ponedeljak, a Đoković će biti prvi nosilac i glavni favorit da po šesti put podigne zlatni pehar na centralnom terenu Ol Ingland klaba.

Kako navode u tekstu NYT, na prvi pogled djeluje da je ovogodišnji Vimbldon, prvi nakon izbijanja virusa korona, zbog čega prošle godine nije ni održan, umanjen otkazima Rafaela Nadala i Naomi Osake, a igra Rodžera Federera još je pod znakom pitanja poslije operacije kolena i zbog toga što ima skoro 40 godina. Takođe su sve manje šanse da će i Serena Vilijams da napravi još jednu pobjedničku seriju.

Ali, Đoković će biti tamo, svjež nakon pobjede na Rolan Garosu sa glavnim ciljem da uđe u istorijske knjige rekorda. Izjednačio bi se sa Federerom i postao prvi u istoriji teniske Open ere koji bi mogao da u jednoj kalendarskoj godini osvoji sva četiri Grend slema.

"Sada sjedi na provaliji istorije koja stvara obavezu za mnoge njegove tvrdoglave mrzitelje: ignorišite ili ismijavajte njegov marš, ali najzad, vatrenom i efikasnom Srbinu ukažite čast", navodi se u tekstu.

Novinar napominje da bi mrzitelji Đokovića trebalo da preispitaju svoja razmišljanja.

"Njegov minimalistički pristup redefiniše tenisko majstorstvo. U sportu koji odiše estetikom, Đokovićev suženi pristup jednako je podeljiv kao Rotkovi blokovi u boji", navodi autor, poredeći Novaka sa čuvenim slikarom Markom Rotkom, poznatom po svojim minimalističkim umetničkim delima.

Novinar ističe da je Novak u tenisu jednu stvar doveo do savršenstva - kretanje. Usavršio je pripremu, ravnotežu, pomjeranje težine i rad nogama, više nego bilo ko u istoriji tenisa. Dok Federer ima Rembrantov njuh i graciozni barokni umetnički prustup, a Nadalove fizikalije i tenis podsjećaju na udarce ljevicom teškaša u boksu, ali i Đokovićeva igra ima svoju ljepotu. Nijedan vrhunski igrač nikada nije bio tako fleksibilan, da na svakoj površini može da se izvije i savije i da pretvori ludi odbrambeni sprint u iznenadni napad.

"On nije robot. On je Hudini", navodi autor, prenosi Telegraf.rs.

Ima mnogo tvrdnji na internetu koje bi mogle da se izbroje. Kažu da je mašina. Robot. Nije ništa više od najrasprostranjenijeg zida za skvoš na svijetu. Da, on pobjeđuje, i pobjeđuje i pobjeđuje... Tokom posljednje decenije to je uradio više nego iko drugi u tenisu.

Podsetio je novinar Timesa i na neke od njegovih čuvenih pobjeda. Protiv Nadala u finalu Australijan opena 2019. godine, Federera na Vimbldonu 2019. godine, kao i finale AO sa Nadalom 2012. godine od šest sati borbe. Takođe i borbe protiv Federera 2010. i 2011. kada je dva puta na US Openu ustao iz pepela da bi srušio Federera u polufinalu spasavajući u oba navrata meč lopte.

Priznaje autor da Novak ima i mane.

"Da, može da pukne, razbijajući rekete, urlajući kao uznemireno dijete na sebe, svoje trenere, sudije... tokom svog temperametnog naleta emocija na US Openu je u ljutnji udario lopticu koja je pogodila linijsku sudiju i to je dovelo do njegovog izbacivanja sa turnira". Podsjetio je i na to što je održao turnire u Srbiji i Hrvatskoj u jeku pandemije korona virusa, kao i stavove oko vakcinacije, koje svjetska javnost nije opravdavala.

"Godinama se činilo da je muški tenis definisan jednim rivalstvom, Federer protiv Nadala. Dva velika šampiona i dva kontrastna stila. Njihova trajna veza definisala je doba ovog sporta. Tada je Đoković upao i maltretirao ga. On je treći točak, različit od Federera i Nadala u svakom pogledu, uključujući i činjenicu da ne potiče iz dobrostojećih zemalja kao što su Švajcarska i Španija, već iz istočnoevropske zemlje koju navijači ne mogu da pronađu na mapi.

Za njegove mrzitelje sve je ovo gorka tableta, koju moraju sve češće da gutaju. Novak sada ima prednost u međusobnim duelima u odnosu na oba najveća rivala. Od 2011. godine osvojio je 18 Grend slemova, sedam više od Nadala i 14 više od Federera.

Posle Australijan opena ove godine, naslovi u novinama remizirali su neprijatnu tenisku istinu: Đoković je možda najveći od svih.

Ako odmorni Federer može da pokrene staru čaroliju travnatog terena, možda dobijemo okršaj za naslov koji svi žele, revanš za finale iz 2019. godine. Novak će se naći na poznatom mjestu, suočivši se sa bučnom publikom koja želi pobjedu Federera i da Srbina vidi zgužvanog u porazu.

Ako se nastavi nedavna istorija, Đoković će ponovo podići šampionski pehar, to je još jedan ukor za one koji odbojaju da prihvate jednog od najuzbudljivijih šampiona u cijelom sportu.

"Vimbldon se smanjio? Ne baš", zaključuje autor ovog teksta o Novaku.