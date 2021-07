Poslije Federera i Nadal čestitao Ðokoviću

Španski teniser Rafael Nadal čestitao je Novaku Ðokoviću na osvajanju Vimbldona i ukupno 20. Gren slem tituli u karijeri.

Nadal se na taj način pridružio Rodžeru Federeru, koji je prethodno čestitao srpskom asu na tome što se izjednačio sa njim i Špancem po broju najvećih titula.

"Čestitke Novače na ovom sjajnom dostignuću. Dvadeset Gren slem titula je veliko dostignuće i nevjerovatno je da smo nas trojica izjednačeni. Svaka čast i još jednom, čestitke tebi i tvom timu", napisao je Nadal na Twitteru.

Nadal nije igrao na VImbldonu, a propustiće i Olimpijske igre u Tokiju.

Congrats @DjokerNole on this amazing achievement. 20 Grand Slam titles is huge and it is amazing that we are 3 players tied on this. Well done and, again, congrats to you and your team for this!@Wimbledon