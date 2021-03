Pospišil napravio haos: Namjerno gubio, psovao, lomio reket

Kanađanin Vasek Pospišil napravio je haos na turniru u Majamiju i ponašao se veoma neprikladno u meču protiv Mekenzija Mekdonalda.

On je poražen u tom susretu, a već u prvom setu ispoljavao je znake nervoze i nesportskog ponašanja.

Znamo da je zajedno sa Novakom Đokovićem osnovao Asocijaciju profesionalnih teniskih igrača (PTPA), a u ovom meču je odlučio da proziva sudiju i ATP organizaciju.

Bacao je reket i namerno gubio poene, zbog čega je u osmom gemu izgubio i gem.

Dobijao je opomene u nizu, polomio još jedan reket i kada ga je sudija ponovo upozorio, reket je poletio ka svojoj klupi.

Još jednom je namjerno izgubio poen, dobio kaznu i potom počeo da priča sa sudijom otkrivši da ga je predsjednik ATP sat i po vremena vikao na njega.

Sudiji nije bilo jasno kakve on veze ima sa tim, ali Kanađanin je nastavljao.

"Ako ćeš još jednom da me kazniš, biće mi drago da tužim ovu organizaciju", rekao je Pospišil.

U nastavku se nekako smirio, čak i dobio drugi set, ali je u trećem ipak poražen i eliminisan je sa turnira.

Poslije meča se oglasio na Twitteru i ipak izvinio svima.

"Želim iskreno da se izvinim zbog mog ponašanja na terenu u Majamiju ranije danas. Nisam poštovao igru koju volim i zbog toga mi je iskreno žao. Ako može da bude opravdanje, osjećao sam se duboko nervozno tokom sastanka između igrača i čelnika ATP prethodne večeri", napisao je Pospišil.

I want to sincerely apologize for my behavior on the court in Miami earlier today. I disrespected the game I love and for that I am truly sorry. By way of explanation, I felt deeply unnerved during a meeting between players and ATP executives last night, and.. [1/2]