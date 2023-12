Potezi Đokovića koji su obilježili sezonu (VIDEO)

Novak Đoković je završio još jednu nezaboravnu sezonu, a "Eurosport" je sastavio kompilaciju njegovih pet najboljih poteza koji su obilježili godinu koja se polako bliži kraju.

Na petom mjestu nalazi se potez iz Melburna, gdje je Đoković pokazao impresivnu fleksibilnost u dugoj razmjeni protiv Grigora Dimitrova. Turnir koji je obilježila njegova povreda zadnje lože, gdje je čak u par navrata bilo pod znakom pitanja hoće li uopšte moći da završi turnir.

Na četvrtom poziciji je meč protiv Martona Fučoviča na Rolan Garosu, dok je na trećem mjestu izuzetan poen protiv Andreja Rubljova ponovo iz Australije i ponovo grend slema kojeg Novak najviše puta osvajao u svojoj karijer, čak 10 puta.

Još jedna situacija iz Melburna sa meča protiv Dimitrova našla je svoj put na drugu poziciju, gdje je Đoković, samo on zna kako, zaobišao mrežu i osvojio poen, ostavljajući sve u čudu, kako one koji meč prate uživo tako i one ispred ne tako više malih ekrana.

Najbolji potez godine, prema ocjeni novinara pomenutog "Eurosporta", dogodio se u polufinalu Rolan Garosa protiv Karlosa Alkaraza.

What an season for Novak Djokovic! We count down the world No. 1’s of the 2023 season pic.twitter.com/E0cTh5tmHP