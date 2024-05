Povratak u ''Koloseum'': Đoković siguran na startu Rima

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković startovao je pobjedonosno na turniru u Rimu savladavši Francuza Korentana Mutea sa 2:0, po setovima 6:3, 6:1.

Nije dobro počelo po srpskog tenisera. Francuz je odmah na startu napravio brejk, Novak je odmah uzvratio, ali Mute pravi novi. Netipičan početak za Đokovića koji je samo u prva dva gema imao šest neiznuđenih grešaka, a nekada zna da meč u pet odigranih setova odigra sa toliko grešaka.

Međutim, ‘’vruća’’ Francuska glava nije dugo izdržala. Počele su brzo trzavice, nerviranja, nervoza te svađa sa samim sobom tako da je ubrzo i meč došao na onaj kolosijek koji nam je svima poznat. Đoković je postepeno ulazio u ritam, forhend i bekend su se ‘’naštimavali’’ tako da je brzo uspostavljena kontrola koje nije bilo na početku.

Prvi set je, poslije preokreta, otišao je u Novakove ruke – 6:3.

Start drugog kako se prvi završio. Đokovićeva dominacija je samo rasla. Odmah na startu ne Nole napravio brejk I bio je to peti gem u nizu koji je Srbin osvojio.

Ovaj set je bio poprilično jednostran. Novak je brzo došao do duplog brejka i poveo je sa 4:1. Ostalo je bila rutina, trebalo je samo privesti meč kraju.

A to je i uradio osvojivši drugi set sa 6:1 nakon napravljenog trećeg brejka u ovom setu.

No place like R(h)ome for Nole@DjokerNole makes it 18-0 in opening-round matches at the Foro Italico@InteBNLdItalia #IBI24 pic.twitter.com/UIel3Cern1