Povratak ''zaboravljenog'' asa svjetskog tenisa

Nekadašnji četvrti igrač na svijetu Japanac Kej Nišikori konačno se, ponovo, vraća na teniske terene.

Naime, finalista US Opena iz 2014. godine igraće u Majamiju i prvi protivnik poslije nove prinudne pauze biće mu Sebastijan Ofner.

U pirpemi pred taj meč, japanski teniser je trenirao sa Kasperom Rudom i na tom treningu podsjetio na neke stare dane. Ritern, bekend, odbrana koju jako često pretvori u napad te karakterističan napadački tenis i igra na mreži.

Back in the sunshine state @keinishikori's first practice back with @CasperRuud98!#MiamiOpen pic.twitter.com/IY7RcN5CFE