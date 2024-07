Povreda ozbiljna: Hurkač završio sezonu

Poljski teniser Hubert Hurkač objasnio je zašto se povukao sa Olimpijskih igara.

Hurkač je trenutno sedmi teniser sveta, što mu je i najbolji rang u karijeri, a zbog povrede kolena se povukao sa Olimpijskih igara u Parizu.

Popularni "Hubi" kaže da su mu doktori preporučili da ne igra tenis sve do Australije 2025. godine.

"Borili smo se za to da igram na Olimpijskim igrama, ali nije išlo. Nisam mogao. Bilo bi previše opasno da odmah posle povrede igram u Parizu. Razgovarao sam sa doktorima i osam od deset njih je reklo da je najrealnije da igram tek u Australiji naredne godine", rekao je Hurkač.

