Povrijeđeni Đoković izgubio od De Minora

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković izgubio je od Aleksa De Minora sa 2:0 u setovima (6:4, 6:4).

Čini se ipak da je povreda desno ručnog zgloba ipak ozbiljnija, jer Novak se očigledno čitavo vrijeme mučio a najviše se to vidjelo pri servisu i forhendu.

As per usual, No1e gave it all for #Warrior Time to rest and recover; and maybe find a long-term solution 'cause #painManagement can't be 4ever... It's becoming painful to watch Get well soon, @DjokerNole pic.twitter.com/AlVO5NANDS