Poznat prvi finalista Vimbldona

Italijanski teniser Mateo Beretini prvi je finalista ovogodišnjeg Vimbldona.

Italijan je u polufinalu poslije četiri seta savladao Poljaka Hurkača koji je juče napravio veliko iznenađenje eliminacijom Švajcarca Rodžera Federera. Očigledno ga je taj meč previše istrošio, pa Poljak nije imao dovoljno snage za novi podvig.

Lako je Italijan došao do vođstva od 2:0 u setovima (6:3, 6:0) i kada je djelovalo da će u trećem setu samo da ovjeri finale Poljak je "dodao gas" i poslije taj-brejka došao do prvog, ujedno i jednog seta u ovom polufinalu. Ipak, to je bilo sve od Hurkača.

U odlučujućem, četvrtom setu, italijan je rano došao do brejka koji je iskusno sačuvao do kraja seta i tako izborio finale Gren Slema.

Italijan će u finalu odmeriti snage sa boljim iz meča Đoković-Šapovalov koji je na programu na Centralnom terenu odmah poslije ovog duela.

(b92)