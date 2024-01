Poznata francuska teniserka stala u odbranu Đokovića

Poznata francuska teniserka Karolin Garsija imala je izuzetno zanimljivu izjavu na društvenim mrežama vezanu za Novaka Đokovića.

Naime, Francuskinji je "žestoko" zasmetalo kakva se slika stvorila o Đokoviću nakon njegovog poraza od Janika Sinera u polufinalu Australijen opena.

’’Malo sam listala i u suštini Đoković je bio GOAT prije dvije nedjelje, još uvijek tako mlad, kreće se tako dobro izvan ovih godina, ponovo je išao ka slemu, prava inspiracija. A sada je prestar, mi smo u potpuno novoj eri, on je gotov za tenis… Ovo je smiješno’’, napisala je Garsija.

I was scrolling a bit and basically Djokovic was the GOAT 2 weeks ago, still so young, moving so well beyond of this age, going for an other Slam once again, a true inspiration. And now he is too old, we are in a complete new era, he is finished for tennis … this is funny