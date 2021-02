Poznati doktor: Novaka očekuje pauza, on je od čelika

Doktor Moma Jakovljević, hirurg i pomoćnik direktora KBC "Dragiša Mišović", u razgovoru za "B92.net" kaže da Novaka Đokovića očekuje oko mjesec dana pauze.

Najbolji teniser svijeta je na Australijan openu povrijedio trbušni mišić, u meču trećeg kola protiv Tejlora Frica, ali je uspio da završi takmičenje i osvoji deveti Gren slem pehar u Melburnu.

Novak je tokom dana potvrdio da se rascjep mišića povećao u razmaku između dva snimanja magnetnom rezonancom, sa 1,7 na 2,5 centimetara.

Doktor Jakovljević, poznati stručnjak iz Srbije u oblasti za sportske povrede, kaže da ne može da otkrije nešto više samo na osnovu podataka za koje je čuo iz medija.

"Prvo, ja nisam video snimak, tako da ne mogu ništa da prognoziram. U tom smislu mogu da komentarišem samo njegovu izjavu, da je on jači od čelika, da je to jako bolna povreda, izuzetna povreda i da se, kako on i sam kaže, taj rascep povećao sa 1,7 na 2,5 centimetara. Za oporavak treba preko mesec dana, da se to 'zalepi' i ne ostavlja kasnije nikakve posledice", izjavio je doktor Jakovićević.

Sve zavisi kakvi su Novakovi dalji planovi u sezoni, ali doktor Jakovljević ističe da za ovakav tip povrede nema neke specijalne terapije.

"Ne znam, možda on ima neki bolji tretman tamo gde živi, možda negde u Americi... Tu ipak nema nekih posebnih tretmana. Najjača terapija je mirovanje. Sve dok se, kao što rekoh, taj mišić ne zalepi. Da je trenirao između mečeva, bilo bi još gore. U svakom slučaju, svaka mu čast. Sa tom povredom odigrati ovako, pa čovek je od čelika!", istakao je doktor Jakovljević.

Po njegovom mišljenju Đoković se još nečim izdvaja u odnosu na brojne druge sportiste i rivale u svijetu tenisa.

"Imate ljude koji su fizički jaki, što bi se narodski reklo, mogu volu rep da iščupaju. To je sve, dakle, fizički. On ima ravnotežu, on je psihički neviđeno snažan, najsnažniji je sportista na svetu u psihičkom pogledu. Dakle kod njega je to uravnoteženo, psihički i fizički, zato je on takav šampion. Ima ravnotežu psihofizičkog stanja. Nema ono da je, recimo, jača fizička strana ili obrnuto, to bi onda bilo kao da mu nešto fali! Ovako, Novak je primer za udžbenike", dodaje doktor Jakovljević.

Novak se po završetku turnira u Melburn parku posebno zahvalio svom timu, u kom je i fizioterapeut Ulises Badio. On je poznat da koristi i određene alternativne metode, da je stručnjak za kinesku medicinu, ali u ovom slučaju to nema previše efekta.

"Ponavljam, tu je bitno samo mirovanje. Čak ne treba dirati rukama to mesto rascepa, nikako ne sme da se dira! Mogu da pomognu eventualno nekim aparatima, nekim strujama, da bi se zalepili mišići. Ima tu aparata, da ih ne nabrajam sada, koji pomažu da se to zalepi. Ali dirati rukama, masaže, to ne ide. Medicina je otišla daleko", naglašava Jakovljević.

Ostaje pri tome da će Novak najvjerovatnije biti van terena četiri do pet nedjelja.

"Tu je negde, možda ispod mesec dana, zavisi da li je rascep tanak milimetar ili je dužina 2,5 centimetara i širok rascep. Za to mora da se vidi snimak da bi se više znalo, jer su bitni širina i dužina", zaključio je doktor Jakovljević.

(B92)