Poznato do kada je Novak Đoković siguran na vrhu ATP liste

Ruski teniser Danil Medvedev je na ovogodišnjem Vimbldonu propustio još jednu u nizu šansi da skine Novaka Đokovića sa vrha ATP liste.

Šta mu je bilo potrebno da bi se to zaista i dogodilo smo pisali, a poznato je i do kada će srpski as biti na čelu ATP karavana.

Novak je u ponedjeljak započeo 328. nedjelju na prvom mjestu, a na toj poziciji će sigurno biti do 16. avgusta ove godine, što bi trebalo da mu donese 333 nedjelje na vrhu, prenosi "B92".

Nakon tog datuma, samo u teoriji može da padne sa prvog mjesta, pošto najbližeg pratioca Danila Medvedeva tek očekuju turniri, na kojima je prošle godine sakupio dosta bodova.

U Kanadi je na posljednjem izdanju igrao finale, na US openu polufinale, u Sinsinatiju četvrtfinale, dok u Šangaju i Parizu brani titule.

Sa druge strane, Novak je prošle jeseni slavio u Sinsinatiju, u Šangaju brani četvrtfinale, a na US openu ništa, pošto su mu svi bodovi zbog diskvalifikacije izbrisani. Što se tiče Toronta i Pariza, na tim turnirima nije učestvovao.

Iz prikrajka vreba i Rafael Nadal, koji predstojeće jeseni brani samo Toronto, te polufinale Pariza.

ATP rang-lista od 5. jula:

1. Novak Đoković (Srbija) – 12.113 bodova 2. Danil Medvedev (Rusija) – 10.280 3. Rafael Nadal (Španija) – 8.630 4. Stefanos Cicipas (Grčka) – 7.980 5. Dominik Tim (Austrija) – 7.425 6. Aleksander Zverev (Nemačka) – 7.305 7. Andrej Rubljov (Rusija) – 6.120 8. Rodžer Federer (Švajcarska) – 4.815 9. Mateo Beretini (Italija) – 4.468 10. Roberto Bautista Agut (Španija) – 3.125