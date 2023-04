Poznato kada Novak Đoković dolazi u Banjaluku

BANJALUKA - Direktor Srpska opena Đorđe Đoković naglasio je da je sve spremno za ATP turnir iz serije 250, a otkrio je i kada će njegov brat, najbolji teniser svijeta Novak Đoković stići u Banjaluku.

Đoković je iznenađujuće rano ispao na mastersu u Monte Karlu, ali je odlučio da produži boravak još nekoliko dana u Kneževini. Mlađi Đoković je za "RTRS" rekao da će prvi nosilac stići u nedjelju ili ponedjeljak.

"I cannot say nothing." Novak Djokovic was not in the mood to speak after his loss in Monte Carlo pic.twitter.com/DgQZdMkRDT