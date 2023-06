Poznato kada će se sastati Đoković i Alkaraz

Najbolji srpski teniser Novak Đoković se plasirao u polufinale Rolan Garosa, nakon što je eliminisao Karena Hačanova sa 3:1. Naredni rival na putu do titule biće mu prvi reket svijeta Karlos Alkaraz, koji je ubjedljivo savladao Stefanosa Cicipasa sa 3:0.

Srpski i španski teniser su do sada odigrali samo jedan meč u Madridu, u kom je Alkaraz slavio.

Njihov okršaj će biti finale prije finala, a zakazan je za petak. Organizatori još nisu saopšitli tačno vrijeme početka meča i to će uraditi naknadno.

Novak je govorio o tome šta očekuje od meča sa Alkarazom.

"Broj jedan na svetu, igra vrhunski tenis. Zreo tenis, zrelo ponašanje. Bodri se. Svaka čast njegovom timu na svemu što su postigli. Igrač koga treba pobediti ovde. Broj jedan, favorit. Polufinale gren slema je nešto što je veliki događaj. Veliki meč. Nema toliko iskustva. Koliko će to meni pomoći, videćemo. Biću spreman na borbu i biću spreman za možda i najduži meč na turniru", rekao je i prokomentarisao poređenja sa igračima koji su obilježili ovaj vijek u tenisu:

"On je igrač koji privlači puno pažnje. Nadal i Federer su Nadal i Federer, ne može da se poredi. Rivalstvo sa njima i rivalstvo sa Alkarazom. Moraće još puno da vesla da bi dostigao te visine i da bih ga poredio sa njima. Ceo njegov tim je fokusiran i to daje rezultate. Polufinale je GS, s kim god da igram. Igra se do poslednje kapi znoja, snage, krvi, šta god je potrebno da se pokuša na korak dalje. Ne znam još koliko prilike u karijeri ću imati da se borim za velike trofeje. Ovo smatram velikom prilikom i daću sve od sebe", rekao je Đoković, prenosi Blic.