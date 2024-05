Poznato ko je kriv za pogoršanje povrede Sinera

Janik Siner je u nezgodnoj poziciji uoči drugog grend slema sezone u Parizu.

Italijanski teniser, koji ima šansu da pretekne Novaka Đokovića na ATP listi početkom juna, muči muku sa povredom posljednjih nedjelja.

Postoje brojni analitičari koji za to krive članove njegovog tima, prije svega Simonea Vanjocija.

Poznati teniski komentator Rob Kenig nedavno je rekao da je Vanjoci bio taj koji je tjerao Sinera da nastavi da igra u Madridu i pored toga što se Janik žalio na povredu kuka.

Kenig je rekao da bi ta odluka mogla da košta Sinera i ima negativne posljedice.

"Biće tužno ako Siner propusti Rolan Garos, volim da ga gledam na terenu. Jedna stvar koju nikako neću shvatiti je to da igrač pita svoj tim da li bi trebalo da nastavi. Janik je definitivno imao neugodnost u Madridu, Simone ga je ohrabrivao da nastavi iako mu je Janik rekao da ga boli", poručio je Kenig na društvenim mrežama, prenosi b92.

Will be sad if Sinner misses RG, man I love watching him compete. One thing I’ll never understand though, is a player asking his team if he should continue…JS clearly in discomfort in Madrid, Simone urging him to carry on after Jannik said “it hurts” (groin area)