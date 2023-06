Poznato šta je sve Đoković zaradio ulaskom u istoriju

Ušao je Novak Đoković u istoriju! Pobjedom protiv Kaspera Ruda pretekao je Rafaela Nadala na vrhu vječne liste po broju osvojenih Grend slem trofeja, tako da je sada sam na vrhu sa brojkom od 23 pehara. Poznato je šta će Srbin dobiti sve zbog svog podviga.

Pored mnogobrojnih rekorda koje je srušio na tom putu, treba ipak istaći i šta je sve Novak zaradio osvajanjem trofeja na Otvorenom prvenstvu Francuske.

Prije svega, on će se od ponedeljka ponovo naći na vrhu ATP liste, pošto će sa nje zbaciti Karlosa Alkaraza. Španac će se zadržati na 7.175 bodova, dok će Nole od sutra posjedovati 7.595 poena na svom kontu.

I nije ni tu kraj, pošto tek ide ljeto, gdje će moći da osvaja mnogo bodova na Vimbldonu, Mastersima po SAD, US openu. Podsjetimo, on prošle godine nije nastupao na američkoj turneji zbog zabrane zbog vakcinacije protiv kovid-19, a poeni na Otvorenom prvenstvu Engleske se nisu računali zbog toga što nije bilo ruskih i bjeloruskih tenisera zbog zabrane.

Na sve to, Novak Đoković je dobio i gigantsku sumu novca za osvojen Rolan Garos. Naime, najbolji srpski teniser je u svoj džep uz velelepni trofej stavio i sumu od 2.300.000 evra, prenosi "Telegraf"!

Uz to je jedini je teniser koji je osvojio svaki Grend slem barem po tri puta! Po tri puta je to činio na US openu i Rolan Garosu, deset puta je uzeo Australijan open, a sedam puta je slavio na Vimbldonu.