Poznato stanje Đokovića i da li je dobio šavove (VIDEO)

​RIM - Najbolji teniser svih vremena, Novak Đoković, je dan nakon jezivog udarca koji je pretrpio na treningu izašao na teren broj pet kompleksa "Foro Italiko" i započeo svoju pripremu za duel sa Alehandrom Tabilom u trećem kolu Mastersa u Rimu.

Na samom prilasku terenima Nole se našalio na svoj račun i imao je kacigu na glavi dok je dijelio autograme, dok se na samom igralištu pojavio sa kačketom.

Nije moglo da se vidi da li ima neke tragove udarca na glavi, ali kako ekskluzivno saznaje "Telegraf", Nole je dobro prošao i nema šavove na glavi.

Razgovarali su sa članovima štaba srpskog asa i potvrđeno je da je sve prošlo bez većih posljedica.

Novak je mirno i bez smetnji odradio trening.

After getting hit on the head with a bottle yesterday, Novak Djokovic arrives to the tournament in Rome wearing a helmet Leave it up to Novak to turn this into comedic gold. The Joker is ready for anything . pic.twitter.com/TBLSGjQY1j