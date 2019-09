Predao meč da stigne na drugi turnir

Miša Zverev, njemački teniser koji je prije dvije godine bio 25. igrač svijeta, predao je meč drugog kola na čelendžeru u Istanbulu.

Zverev je prvi set protiv Uzbekistanca Denisa Istomina dobio u taj-brejku, drugi je izgubio 2:6, a zatim šokirao sudiju pitanjem: "Ako danas predam, je li u redu da za vikend igram kvalifikacije na drugom turniru?".

Za vikend bi 32-godišnji Nijemac mogao igrati kvalifikacije ATP turnira u Sankt Peterburgu ili Mecu.

Riječ o turnirima koji su većeg nivoa od Čelendžera i gdje je zarada puno bolja. Da je prošao Istomina, vjerovatno ne bi stigao na kvalifikacije.

This thread is another reason the challenger tour is on a league of its own compared to the ATP tour in terms of entertainment value for me. Players fighting just to cover their expenses and no technology to help them. Just them against the world. Raw passion. Love it. https://t.co/TF20h72MRF