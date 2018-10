Predao susret a imao tri meč lopte na svom servisu

Nevjerovatna situacija dogodila se na startu ATP turnira u Moskvi.

Uzbekistanski teniser Denis Istomin predao je meč Litavcu Rikardasu Berankisu pri rezultatu 4:6, 4:5 i 0:40. U

U trenutku predaje Berankis je imao tri vezane meč lopte na svom servisu, prenosi Index.hr.

Istomin je odlučio predati meč jer je u posljednjem odigranom poenu povrijedio zglob, ali teniska javnost smatra da je mogao čak i na jednoj nozi pričekati posljednji servis protivnika i tako mu odati poštovanje.

Istomin retires 6-4 5-4 *40-0 down..... might be serious tho. pic.twitter.com/he597sqlpa