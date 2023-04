Prekinut Đokovićev meč u Monte Karlu

Meč osmine finala masters turnira u Monte Karlu između Novaka Đokovića i Lorenca Musetija prekinut je u trećem setu zbog jake kiše.

Najbolji teniser svijeta je, poslije 1:1 u setovima i gemovima, poveo sa 40:30 u trećem gemu.

Meč je do sada trajao dva sata i 17 minuta, a ostaje da se vidi kada će biti nastavljen.

What a point between @DjokerNole and @Lorenzo1Musetti on Court Rainier III First set for Djoko 6-4 #RolexMonteCarloMasters pic.twitter.com/OEwmuWmVdD