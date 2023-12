Preminuo legendarni teniser i otac člana Metalike

Nekadašnji danski teniser Torben Ulrih preminuo je u 95. godini života.

Tokom karijere je odigrao 102. meča za Dejvis kup reprezentaciju te zemlje, ali nije bio poznat samo kao sportista.

Pored tenisa, ostvario se kao filmski radnik, muzičar, pjesnik, radio i novinski novinar i slikar.

Torben Ulrich has passed away at age 95. He played 102 Davis Cup matches for Denmark (received DC Award in 2013), writer, musician, father of Lars Ulrich, Metallica’s drummer & co-founder. R.I.P. Heavy Metal Gandalf pic.twitter.com/dvEFIOdr45