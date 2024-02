Preminuo poznati teniser Leni Simpson

Tužne vijesti uzdrmale su "bijeli sport". Naime, u Americi je, u 76. godini života, preminuo slavni teniser Leni Simpson.

Važio je za jednog od najtalentovanijih mladih igrača u Americi, a uspio je da stigne do polufinala NCAA turnira.

Zbog svoje tamne puti bio je aktivan i borio se za prava Afroamerikanaca. Zbog svega što je učinio, on je 2014. godine primljen u Kuću slavnih tenisera 2014. godine, prenosi Telegraf.

Lenny Simpson was the youngest male tennis player to compete in the US National Championships (now the ⁦@usopen⁩). He also created the One Love Tennis program. Thinking of his family tonight. May he rest in peace. https://t.co/WNXWRmpz1N