Preokret koji se rijetko viđa u tenisu

Rumunska teniserka Sorana Kirstea zabilježila je nevjerovatnu pobjedu u četvrtfinalu Dubaija.

Ona je savladala osmu teniserku svijeta Marketu Vondrušovu u tri seta poslije čudesnog preokreta.

Vondrušova je imala dvije meč lopte na 5:1 u drugom setu, da bi Kirstea na kraju slavila 2:6, 7:6 (1), 6:2.

"Ovo je vjerovatno najveći preokret u mojoj karijeri. Iskreno, set i 1:5 zaostatka nije baš situacija u kojoj sam razmišljala o pobijedi. Pomislila sam samo da bar zabavim publiku. Da pokušam da igram malo duže. Da im ponudim malo ljepši tenis", rekla je Kirstea.

Čehinja je propustila ukupno pet meč lopti u tri uzastopna gema i još jednu na 6:5 te ispala od 22. igračice svijeta.

"Nekako sam uspela da ovo dobijem i još uvijek ne znam kako sam to uspela", dodala je Rumunka.

Kirstea će u polufinalu igrati sa Italijankom Jasmin Paolini.

Prije Vondrušove je savladala Amerikanku Sofiju Kenin (6:3, 7:6 (2)), Ruskinju Veroniku Kudermetovu (6:1, 6:4) i Hrvaticu Donu Vekić (3:6, 6:3, 7:5).

'This has to be the biggest comeback of my career... To be honest, at a set and 5-1, I was like, at least make it nice for the public' @sorana_cirstea | #DDFTennis pic.twitter.com/oBnA59jgWj