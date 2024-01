Priča se o smjeni generacija, ali kralj tenisa nije abdicirao

Baš kao što je to bio slučaj prošle godine kada je Karlos Alkaras u finalu Vimbldona nadigrao Novaka Đokovića, i sada je Noletov neuspjeh iskorišten kao pogonsko gorivo da se potencira teza da je vrijeme najboljeg tenisera svih vremena ipak prošlo.

Trijumf Janika Sinera na Australijen openu ponovo je pokrenuo priču da su na tenisku scenu definitivno stupili novi kraljevi "bijelog sporta" i da je vrijeme da stari abdiciraju.

Odlaskom Rodžera Federera sa svjetske scene veliki dio navijača sa Zapada nije više imao koga da bodri pa se prebacio u tabor Rafaela Nadala, ali pošto i Španac odavno ne igra sada se orijentišu na Alkarasa i Sinera. Shodno tome zapadni mediji užurbano oko mladih lavova grade kult zvijezda, kao i onih koji apsolutno vladaju ovim sportom, ali to ipak nije realnost.

Nema sumnje da vrijeme ne radi Đokoviću u korist i da su Španac i Italijan definitivno po-kazali da će biti glavne face na teniskim meridijanima. Ipak, već sada spominjanje Novaka u kontekstu bivšeg je čista ludost. Malo koji sportista na ovoj planeti je pokazao da kada je on u pitanju - granice ne važe.

Osokoljenog Alkarasa nakon Vimbldona su hvalospjevima prenapumpali samopouzda-njem, tako da je i on, umjesto da se bavi zdravim i postepenim razvojem karijere, već počeo da razmišlja kako je po svim parametrima u rangu sa Noletom i već zna kako će i da će stići zasjeniti rekorde.

"Rekao bih da ovo nije posljednji Janikov grend slem", kazao je Danil Medvedev nakon poraza u finalu Australijen opena.

I u pravu je… Italijan je bez sumnje grend slem materijal, ali ipak ga prerano dižu u tenis-ka nebesa.

"Novak je posebna liga u odnosu na mene, a ja sam izuzetno zadovoljan i ovim jednim", rekao je Siner spuštajući loptu na zemlju vjerovatno i sam svjestan da bi poput Alkarasa već na sljedećem velikom ispitu mogao bolno da prizemlji.

Đoković je bilo daleko od željene igre u Melburnu, a vjerovatno ima istine da mu ni moti-vacija nije više na onakvom nivou kao nekada, što ni ne čudi s obzirom na to da je malo toga ostalo što nije osvojio.

"Nije izgubio nijedan meč na AO od 2018. Nikada nije izgubio u polufinalu, uzeo je tu de-set titula. Šta je to? Može li da nastavi tako? Ne. Previše je. Previše pritiska. Viđao sam to čak i kod šampiona. Kada je previše pritiska, nekada moraju da dožive neuspjeh, i na neki način osjete olakšanje. Ne bih se iznenadio ako Novak osjeti olakšanje poslije turnira i kaže: žVau, teret je bio tako težakž. Vraća se normalnom pritisku, pritisku na koji sam na-vikao, a to je pritisak broja jedan i toga da je najveći teniser svih vremena. Mislim da je ovo bilo previše za njega. I dalje mislim da će osvojiti dva-tri slema ove godine", smatra poznati teniski trener Patrik Muratoglu.

Melburn je, kaže, bio samo loš turnir za Noleta, a nikako početak novog teniskog doba.

"Mislim da ne možemo da pričamo o novoj eri tenisa. Đoković nije odigrao dobar turnir, u potpunosti je podbacio protiv Sinera, čak i ako to ne znači da Italijan ne bi pobijedio i da je Novak bio veoma dobar. Teško je govoriti o promjeni ere s obzirom na prošlu sezo-nu, te činjenicu da je Novak izgubio u polufinalu grend slema", dodaje Muratoglu.

Bivši selektor Dejvis kup tima Srbije Bogdan Obradović saglasan je sa stavom američkog kolege.

"Mislim da je Novak odavno prevazišao i svoje lične snove nakon svih rekorda koje je pos-tigao i titula koje je osvojio. Nema više snage da o tome razmišlja. Nekako i dalje imam ci-fru od 30 grend slemova da će osvojiti, bez obzira na ovo finale", ističe Obradović i dodaje da Đoković sigurno može još da igra jer, iako mu je 37 godina, njegovo tijelo je "mnogo mlađe":

"Bilježi 410 nedjelja na prvom mjestu ATP liste, dok je Federer dostigao 310 nedjelja. Ovo je rijetko viđeno u svijetu sporta, da trojica igrača vladaju skoro dvije decenije i da zaje-dno osvoje gotovo 90 odsto titula. Primjetno je da dolazi do smjene generacija, jer su se pojavili mnogi mladi igrači koji su sazreli da pokažu da, kada im se pruži prilika, mogu da osvoje značajne turnire“. (Agencije)

Koliko ih je u istoriji uspelo šta sam ja?

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković dao je po završetku Australijen opena intervju za australijski Kanal 9, u kojem je pričao o odrastanju, karijeri, porodici...

Kaže da su ga teška vremena u Srbiji očvrsnula, što je uostalom i pokazao tokom svih ovih godina.

"Prošli smo kroz dva rata, embargo od 1992. do 1996. godine kada niko od srpskih spor-tista nije mogao da učestvuje na sportskim takmičenjima i to te očvrsne, a moglo je da ode na drugu stranu. Mislim da je moja sudbina bila da igram tenis", rekao je Đoković.

Istakao je da postoji veza između odrastanja i njegove mentalne snage.

"Ne znam koliko, ali sigurno ima neke veze sa mojim odrastanjem. Sa 12 godina bilo je bombardovanje tokom dva i po sata. Da li i dalje mislim o tome? Ponekad, pojavi se, po-sebno kada čujem vatromet jer me to podseti na bombe koje su eksplodirale. Nije na-ročito prijatno, to je verovatno trauma, ali da se vratim na pitanje - mislim da je poveza-no sa tim što nikada ne odustajem i to se pojavi u trenucima kada se lomi meč", objasnio je Đoković.

Novinar Karl Stefanović rekao mu je da ga je na terenu "teško ubiti".

"U Srbiji postoji jedna izreka - možete da nas ubijete, ali ne možete naš duh, našu dušu. Ja verujem u to. Pogledajte koliko je tenisera u istoriji uspelo šta sam ja uradio? Ne kažem to da se hvalim, nego da se podsetim, da se uštinem, da pogledam šta sam ura-dio", rekao je Đoković.

Tema razgovora su bila i njegova djeca, a Novak je istakao da se Stefan i Tara svakim da-nom mijenjaju i da se nešto dešava, ali da je u svemu najvažniji balans.

"Stefan ima devet godina, a Tara šest. Svake nedelje se menjaju, dosta toga se dešava. Moja kćerka je izgubila prvi mlečni zub, a ja nisam bio tu da to vidim", naveo je raznježeni Nole.

