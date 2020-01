Prištinski ambasador izvrijeđao Novaka Đokovića

SOFIJA - Predstavnik Prištine u Bugarskoj Edon Cana komentarisao je na Twitteru način na koji su srpski teniseri proslavili pobjedu na ATP kupu u Australiji, a posebno je bio oštar prema Novaku Ðokoviću.

"Nakon vojnog marša, nastavili su sa Kosovom. Možeš biti ATP pobjednik, ali ostaješ primitivac, zaostao i običan balkanski nacionalista i šovinista. Nije slučajno što je Novak Ðoković najmanje voljen teniski šampion u istoriji", napisao je Cana.

Srpski teniseri pobijedili su u nedelju na ATP kupu u Australiji, a pobjedu su proslavili pjevajući "Marš na Drinu" i "Vidovdan".

After Military March Song they continued with Kosovo...! You can be ATP winner but still deep remain primitive, backward and ordinary Balkan nationalist and chauvinist! Not accidentally Novak Djokovic has been the least liked and loved Tenis champion in History. https://t.co/SUb1rDBLOK