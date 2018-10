Petrović evropski teniser sa najvećim napretkom

Prnjavorčanin Dražen Petrović proglašen je za evropskog tenisera sa najvećim napretkom u 2018. godini jer je od 1. maja sa 146. mjesta na Race evropskoj listi za igrače do 16 godina stigao do sedmog mjesta.

Petrović je ove godine bio veoma uspješan, stigao je i do mastersa Tenis Evrope, turnira osam najboljih tenisera Evrope do 16 godina i protekli vikend zauzeo osmo mjesto. On je protekli vikend u prvom kolu turnira u Ređo Kalabriji nakon velike borbe izgubio od prvog nosioca Stefana Popovića iz Srbije sa 1:6, 7:5, 6:7 (4), a tokom drugog seta je povrijedio zadnju ložu. U trećem setu je gubio 1:3, ali je stigao do 5:5, a zatim i do 6:6, međutim u taj brejku je rival bio bolji. Zbog povrede je u sljedećem meču za plasman od petog do osmog mjesta predao meč Čehu Ondreju Horaku. Duel je prekinut pri vođstvu Čeha od 5:2, a Petrović je tokom susreta morao da traži i medicinski tajm aut. Zbog povrede je predao i meč za sedmo mjesto.

U 2018. godini je osvojio dva turnira Tenis Evrope - u Zenici i Velom Lošinju, te tri još tri finala u Čakovcu, Sarajevu i Barseloni, a mastersom u Italiji je zvršio takmičarsku sezonu. Podsjetimo da je prvi put nakon četiri godine BiH imala predstavnika na završnom mastersu za juniore, pošto su 2014. na završnom turniru igrali Adela Joldić, Sanin Zukić i Nefisa Berberović.