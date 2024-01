Procurio raspored: Poznato kada Đoković kreće u odbranu titule

Srpski teniser Novak Đoković će u nedjelju startovati odbranu titule na Australijan openu.

Osvajač 10 trofeja u Melburnu će se prvog dana takmičenja sastati sa kvalifikantom.

Kako je saopšteno, Đoković će igrati u nedjelju, što će biti prvi put da Australijan open kreće u nedjelju umjesto u ponedjeljak.

Pored Novaka, u nedjelju će nastupiti i Janik Siner, kog čeka susret sa Botikom van de Zandshulpom.

Takođe, Andrej Rubljov će igrati protiv Tijaga Sejbota Vajlda, a na programu su još susreti između Tejlora Frica i Fakunda Dijasa Akoste, odnosno Frensisa Tijafoa i Borne Ćorića.

Što se tiče ženske konkurencije, Marija Sakari će igrati protiv Nao Hibino, Arina Sabalenka protiv kvalifikantkinje, Karolin Voznijacki protiv Magde Linet...

#AusOpen: Men's top half and Women's bottom half play on SUNDAY/MONDAY Men's bottom half and Women's top half play on MONDAY/TUESDAY Sunday matches include Djokovic, Sinner, Rublev, Fritz, Tiafoe-Coric, Sabalenka, Wozniacki, Sakkari. Super strong line-up for day. pic.twitter.com/chMtNrlnx5