Promjene ITF propozicija zabrinule čelnike: Doboj spasava teniski turnir

Zbog 25.000 dolara, koliko treba da iznosi budžet teniskog fjučers turnira Doboj open, ugrožen je opstanak ove sportske manifestacije koju organizuje Teniski klub Doboj.

Dragan Dragičević, sekretar TK Doboj, kaže da je ITF izmijenio pojedina pravila, te su tako ukinuti turniri koji su do sada imali nagradni fond 10.000 dolara.

"I za iduću godinu imamo opciju da nemamo turnir, da imamo neki od 15.000 dolara sa nekim kumulativnim bodovima koji se faktički ne boduje ili da imamo fjučers od 25.000 dolara i da ostanu bodovi kao i do sada što su bili", pojasnio je Dragičević, te se požalio da sponzori nisu zainteresovani da finansiraju održavanje turnira.

Osim gradskih i republičkih vlasti niko drugi ne može podržati opstanak turnira, ističe Dragičević, koji je juče dobojskom gradonačelniku Obrenu Petroviću iznio probleme sa kojim su se suočili.

Prvi čovjek grada obećao je da će pomoći, te da će u budžetu za narednu godinu planirati sredstva.

"Mi ćemo podržati turnir sa najmanje 50.000 do 100.000 maraka, evo sada je u pripremi nacrt budžeta... Ali sigurno da je bilo važno da čujemo sve ove razloge zbog čega su toliko potrebna ta veća finansijska sredstva, a jedna od vrlo bitnih stvari je to da turnir mora da ostane u Doboju, jer to je bitno i za grad Doboj, a i za RS", kaže Petrović.

Teniski klub Doboj ove godine obilježava četiri decenije postojanja, a s ponosom ističu da imaju kontinuitet dobrih rezultata, te da trenutno u kategoriji do 12 godina dominira Marko Maksimović, do 14 godina je najbolji Andrija Nedić, a uzdanica kluba među juniorima je sedamnaestogodišnji Luka Đurđević.