Proslavljeni teniski trener: Novak je izgubio dušu i odstranio svoj tim zbog Imasa

Proslavljeni teniski trener Patrik Muratoglu pričao je o prvom teniseru svijeta Novaku Đokoviću.

Muratoglu, trenutno trener Serene Vilijams i teniski analitičar, dotakao se Novakove skorije prošlosti i njegovog (ne)objašnjivog pada, ali i povratka na teniski vrh.

Francuski stručnjak se prisjetio španskog gurua Pepea Imasa, kao i brojnih promjena u Đokovićevom timu.

"Noletov povratak na svjetski tron je jedan od najbitnijih događaja godine. To je bilo predvidivo i nepredvidivo - nepredvidivo jer je prethodno bio potpuno psihički odsutan. Odstranio je svoj tim zbog Pepea Imasa, jednog veoma kontroverznog tipa. Odvojio se od svih, izgubio je dušu. Tokom mečeva se vidjelo da ga nije zanimalo šta će biti, a on je sve to ranije proživljavao 100 odsto emotivno", napisao je Muratoglu za "Le Figaro".

Muratoglu je objasnio zašto je Novakov povratak bio predvidiv.

"Njegov povratak na vrh je bio predvidiv jer je njegov pad bio prouzrokovan isključivo njegovim psihičkim statusom, koji se promijenio. Svi su znali da, ako se ratnik u Novaku vrati, vratiće se i rezultati, i to se desilo. Vratio se svom starom timu i ponovo postao zainteresovam za turnire. Njegov povratak je potvrdio moje mišljenje o njegovom kvalitetu", jasan je Muratoglu.

Francuz je uporedio Đokovića sa švajcarskim teniserom Rodžerom Federerom.

"Novak dominira tenisom kada je na svom vrhuncu. Ako je Rodžer Federer najbolji svih vremena, onda je Novak najjači", zaključio je Muratoglu.

(B92)