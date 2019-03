Prvenstvo RS otvara vrata ITF turnira

​Najuspješniji teniseri sa Prvenstva Republike Srpske od ove godine dobijaju "vajld kartu" za nastupe u kvalifikacijama četiri bh. ITF turnira i šansu da se bore za nastup u glavnom turniru, do kojih je sve teže doći. Ovo je samo jedan korak Teniskog saveza RS u pokušaju da vrati tenisu mjesto koje mu pripada i da se poveća broj aktivnih klubova koji je u konstantnom padu.

Tako će TK Prijedor, TK Doboj, TK Eliptik iz Kiseljaka i TK Prohema iz Brčkog, na prijedlog TS RS, ustupiti po jednu "vajld kartu".

"S obzirom na to da su kvalifikacije smanjene sa 64 na 32 učesnika, i da turniri uglavnom uvode pretkvalifikacije, sve je teže doći i do kvalifikacija. Imam osjećaj da će promjene u organizaciji turnira ići u prilog bogatijim zemljama, a da će igrači iz siromašnijih imati sve manje mogućnosti da idu na turnire i da dođu do glavnog žrijeba. Odlučili smo da talentovanim teniserima taj put malo olakšamo i naišli smo na razumijevanje direktora turnira. Tako će pobjednik Prvenstva RS, na kojem će moći da nastupe svi bh. igrači (u Prijedoru 4. i 5. maja), igrati na ITF turniru u Prijedoru (nagradni fond 25.000 dolara), finalista će u Doboj (25.000 dolara), trećeplasirani u Kiseljak (25.000 dolara), a četvrtoplasirani u Brčko (15.000 dolara)", rekao je Dragan Dragičević, generalni sekretar TS RS.

Prve reakcije na ovu odluku su pozitivne, ali zasad samo teniseri mogu da računaju na ovakvu podršku.

"Za ovu godinu nije moguće da se ovako nešto desi u ženskom tenisu, jer jedini ženski ITF turnir 'Banjaluka ladies open' organizuje pretkvalifikacije", dodao je Dragičević.

Zahvaljujući promjenama igračima, slijedi manje bodova, tako je prošlogodišnji šampion turnira u Doboju dobio 18 ATP bodova, a ove godine će dobiti tri.

I ranijih godina je mali procenat tenisera i teniserki ostajao u ovom sportu u seniorskom uzrastu, a sada bi, prema procjenama stručnjaka, moglo da ih bude i manje.

"Razlog za to je nedostatak sistema i veće podrške društva i privrednih subjekata sportu generalno. Prema važećem Zakonu o sportu, donatori nemaju olakšice, i ako se to promijeni, vjerujem da se može poboljšati stanje u sportu", rekao je Dragičević.

Zabrinjavajući podatak je da je sve manje klubova u RS.

"U posljednjih 10-15 godina spali smo sa 22 kluba na sedam-osam aktivnih, koji imaju registrovane igrače i koji organizuju turnire i sada pokušavamo da oživimo teniski sport. Naš zadatak u Savezu će biti da obiđemo klubove i da pomognemo koliko možemo. Planiran je obilazak Zvornika, Teslića, koji ima sve uslove za tenis, ali nema trenera, novogradske Slobode, koja je imala šampione BiH, a sada ne radi...", rekao je Dragičević.

Duel RS i Srbije u Banjaluci

TS RS ima dosta planova za 2019. Ove godine će dodatno učvrstiti saradnju sa TS Srbije organizacijom zajedničkih kampova, a u planu je i odigravanje revijalnog susreta odgovarajućih selekcija RS i Srbije u Banjaluci.

"Za podršku organizaciji ovog duela obratili smo se Ministarstvu porodice, omladine i sporta RS, koje godinama pomaže organizaciju kampa u Doboju, koji se realizuje u okviru 'Ljetne škole sporta', i vjerujemo da će biti uz nas", rekao je Dragan Dragičević, generalni sekretar TS RS.