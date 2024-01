Drugi set: Đoković loš, Popirin do poravnanja rezultata

Najbolji teniser Novak Đoković igra meč drugog kola prvog grend slema u sezoni u Australiji protiv domaćeg tenisera Alekseja Popirina.

Đoković je prvi set uzeo sa 6:3.

Bilo je ovo dosta rutniski od strane srpskog tenisera. Jedan brejk je bio dovoljan da prevagne prvi set u svoju korist.

Loud and proud, ladies! @LloydE255084 and @Syl2802 welcoming @DjokerNole to the beloved RLA tonight R2 #ausopen pic.twitter.com/vfTKWuQMZi