Prvi snimak Đokovića poslije povlačenja s turnira: Otežano hoda (VIDEO)

Nakon što je zbog povrede meniskusa odustao od daljeg takmičenja na Rolan Garosu, Novak Đoković stigao je u ovaj teniski u kompleks kako bi se pozdravio sa onima koji ostaju na turniru.

Tim povodom na platformi X objavljen je njegov prvi snimak nakon povlačenja sa ovog gren slem turnira.

I n ovoma snimku je vidljivo da se Nole nažalost otežano kreće.

Ostaje nada da povreda ipak nije toliko teška da ga na duže strane odvoji od terena, te da će Džoker imati priliku da još jednom zaigra na Vimbldonu, ali i krene u pohod na naslov koji mu nedostaje u prebogatoj riznici, a to je olimpijsko zlato.

MRI scans confirmed that Novak Djokovic suffered a torn medial meniscus in his right knee. #RolandGarros pic.twitter.com/JuBpAAj6V3