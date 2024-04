Publika probudila zvijer: Đoković u četvrtfinalu

Najbolji teniser svijeta Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale mastersa u Monte Karlu.

Srpski as je danas slavio protiv 24. igrača svijeta Italijana Lorenca Muzetija sa 2:0 u setovima (7:5, 6:3). Nole je ovim popravio rezultat iz prošle godine kada ga je upravo Italijan zaustavio u osmini finala.

Kao što je poznato Monte Karlo je najnezgodniji masters u Novakovoj karijeri. Srbin je dva puta slavio u Kneževi, što je najmanji broj od svih drugih masters titula. Imao je problema u prvom setu, ali po ko zna koji put je pokazao zašto je najveći ikad. Zahvalnost duguje i publici koja ga je zvižducima pokrenula da zaigra najbolji tenis.

Meč je počeo brejkom Italijana, kojeg je kasnije potvrdio. Novak se i u petom gemu susretao sa brejk loptom, ali Muzeti je propustio priliku da ode na velikih 4:1, što je Đokovića ostavilo u igri u prvom setu (2:3). Prekretnica prvog seta, ali i meča se desila u osmom gemu.

Muzeti je imao 40:0 kod rezultata 4:3, a onda se probodila ranjena zvijer. Novak je proigrao nakon što je Italijan izbacio jednu loptu u aut, Novak je negodovao zašto se nije sudija oglasio, a za to je bio nagrađen zvižducima. To je probudilo Srbina, koji pravi brejk za 4:4, a zatim rutinski dolazi do 5:4. Italijan je bio pod pritiskom, a to je Nole iskoristio u kod 6:5 kada pravi brejk za prvi set.

U drugom setu pravi rolerkoster. Đoković u drugom gemu drugog seta pravi brejk za 2:0, ali Italijan je odmah uzvratio istom mjerom. Ipak, to nije omelo Đokovića koji treći put uzastopno pravi brejk, dolazi do 3:1. Imao je zatim 40:15 za 4:1, ali Muzeti osvaja četiri vezana gema i vraća se u set. Ali Novak ponovo vraća prednost brejka, dolazi do 5:3, a onda konačno osvaja svoj servis i rješeva meč koji je trajao dva sata.

Đoković će sutra u četvrtfinalu igrati protiv Australijanca Aleksa De Minora koji je pobijedio Aleksa Popirina 6:3, 6:4.

