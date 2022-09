Radukanova startovala trijumfom u Sloveniji

Teniserka Ema Radukanu je spasila sve osim jedne od četiri brejk lopte na svoj servis dok je trijumfovala na Dajanom Jastremskom rezultatom 2:0, po setovima 6:2 i 5:3.

Radukanova odbacila je svoj nedavni pad na svjetskoj listi (WTP) nakon što je pobjednički startovala na Slovenia Openu u Portorožu.

19-godišnjakinja je pobijedila Dajanu Jastremsku iz Ukrajine u svom prvom meču otkako je odbrana naslova US Opena završila porazom u prvom kolu od Alize Korne.

The No.1 seed @EmmaRaducanu moves into the second round after Yastremska retires due to injury. Final score: 6-2, 5-3.#WTAPortoroz pic.twitter.com/s4rjQShPDU