Rafa o "smtronosnom koktelu"

Rafaelu Nadalu je očigledno teško pao poraz u četvrtfinalu Mastersa u Monte Karlu.

Španac je izgubio u tri seta od Andreja Rubljova i tako propustio priliku da se već na ovom turniru, eventualnim ulaskom u finale, vrati na drugo mjesto na ATP listi.

Nadal se poslije meča požalio da je servirao veoma loše i dodao da je očekivao bolji početak sezone na njegovoj omiljenoj podlozi.

"Tokom cijele moje karijere ovo je bio važan turnir, tužan sam kad izgubim ovdje. Propustio sam priliku da sezonu na šljaci počnem na pravi način, ali tako je kako je. Nije vrijeme za kukanje. Jedino što mogu je da sada odem u Barselonu i nastavim da trenitam. Napravio sam mnogo grešaka iz bekhenda, ima dosta sitnica koje je teško objasniti", kaže Rafa.

On je objasnio šta je to loše bilo po njega u četvrtfinalu.

"To je smrtonosan koktel, igrati loše i imati sa druge strane sjajnog igrača. Kada je tako, gubiš meč. Dovoljno da me zabrine. Nema pozitivnog u porazu, nisam igrao dobro. Imao sam loš dan. Sve to je kombinacija raznih okolnosti. Nadam se da je ovo izolovan incident i da ću na najvišem nivou igrati u Barseloni. Moram da analiziram nekoliko stvari, šta nije išlo. Radićemo i analizirati stvari. Nema drugog načina da se popravite. Sljedeći mjesec je važan i znam svoje ciljeve. Ovo treba što pre zaboraviti".

Španac je rekao da nije mogao nešto ovakvo da predvidi.

"Osjećao sam da sam dobro pripremljen, da sam u stanju da osvojim turnir. Ispostavilo se da nije bilo tako. Možda su i uslovi za igru bili malo teži, ali on je bio bolji veći dio meča. Moraću da ispravim neke stvari kako bih ostvario to što želim", dodao je Nadal.

Tokom meča, bio je vidno frustriran u nekim situacijama, ali reket nije stradao, kao što bi mnogi uradili kada im ne ide.

"Nekoliko puta sam kriknuo glasno, imao sam razloga da se žalim, ali nisam. Povikao sam samo jednom kada sam promašio bekhend, bio sam umoran od tolikih promašaja. Tražio sam rješenja za servis, nisam mogao da ih nađem, ne znam zašto ga nisam kontrolisao. Borio sam se u okviru mogućnosti, dobio sam drugi set, ali ipak nisam imao svoj dan", zaključio je Nadal.

(B92.net)