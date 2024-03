Rafa u Vegasu i ne misli na penziju: Želim da uživam

Španski teniser Rafael Nadal i Karlos Alkaras stigli su u Las Vegas gdje će od 22 časa igrati egzibicioni meč.

Za Nadala, ovaj meč je prvo pojavljivanje na terenu poslije prve nedjelje januara kada je poslije plasmana u četvrtfinale u Brizbejnu, odustao zbog povrede.

Posle toga ga nije bilo na Australijan openu, ali čini se da je sada sve u redu.

Nadal je zaliječio povredu članka koju je zadobio tokom prve sedmice sezone.

Iako se sve više priča o njegovom skorom povlačenju, bivši broj jedan kaže da za sada ne razmišlja o tome.

"Život vam pokazuje put. Kako sam zamišljao oproštaj? U prvo vrijeme, nisam ni mislio o tome, jer bi to značilo da sam bliže tome. To nisam imao na umu. Volio bih svakako da kažem zbogom, da se takmičim i uživam na terenu. Hoće li biti tako ili ne pokazaće vrijeme. Očigledno je da su mi protekli mjeseci i nedjelje pokazali da je sve komplikovano. Ima treutaka kada je teško rukovoditi svime. Prije dvije nedjelje kad nisam mogao da odem u Dohu, bio je to novi udarac, ali tu smo gdje smo. Daću sebi priliku da malo više uživam u svemu", kaže Nadal.

Otkrio je i kakav mu je plan narednih nedjelja i mjeseci.

"U ovom trenutku, razmatram da igram u Indijan Velsu. Volio bih da igram i u Monte Karlu. U ovoj tački karijere, moram da analiziram kako sam u svakom trenutku, kako se osjećam i gdje najviše želim da igram. Trudiću se da uradim ono što je bolje za mene, da ispunim svoje ciljeve uz neke šanse. Želim da radim stvari koje sam oduvijek volio. Želim da budem srećan", zaključio je Rafa, prenosi B92.

