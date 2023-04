Rafael Nadal neće igrati u Monte Karlu

MADRID - Španski teniser Rafa Nadal neće nastupiti na turniru u Monte Karlu, trećem ATP Mastersu 1000 sezone koji počinje ove nedjelje, jer još nije "spreman za takmičenje na najvišem nivou", jer se još oporavlja od povrijede iliopsoasa lijeve noge.

"Pozdrav svima, još uvijek nisam spreman za takmičenje na najvišem nivou. Neću moći igrati na jednom od najvažnijih turnira u mojoj karijeri, Monte Karlu. Još nisam u poziciji igrati s maksimalnom garancijom i nastavljam s procesom priprema, nadajući se skorom povratku”, istakao je na svom službenom računu na društvenoj mreži Twitter.

Španac je 19. januara otkrio da je pretrpio povredu drugog stepena iliopsoasa lijeve noge koja se dogodila tokom meča drugog kola Australijan Opena protiv Amerikanca Mekenzija MekDonalda te da će izbivati oko dva mjeseca sa terena.

