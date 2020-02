Rafter: Novak je prokleto dobar

Dvostriki šampion US Opena, Australijanac Patrik Rafter jedan je od rijetkih koji se usudio da prognozira pobjednika finala.

Na svečanom ručku u "Grand Hajat" hotelu u Melburnu, u čast velikog australijskog šampiona Tonija Rouša, Rafter je smjelo prognozirao novi trijumf Novaka Đokovića.

Australijanca, koji se povukao sa terena 2002. godine, pitali su šta bi Novak, a šta Tim trebalo da rade u nedjelju od 9.30 da bi stigli do trofeja.

"Tim udara loptu jako dobro u ovom trenutku. Poslije meča sa Zverevom rekao je da u finalu mora da rizikuje i da bude malo agresivniji, to jednostavno mora da uradi. Biće interesantno vidjeti u kom izdanju će se pojaviti na terenu, na početku je bio malo 'ravan' u duelu sa Zverevom. Za Đokovića mora da bude fizički spreman i da ima snage. Biće teško, Novak je za mene definitivno favorit", kaže Rafter.

Što se tiče Novaka, kaže da je njemu jako dobro poznat put do trofeja i da je u tome najbolji.

"Kada je riječ o Đokoviću, on mora da igra svoju igru, ništa više od toga. Ako Tim izađe na teren i počne da igra sjajno, Novak će morati svojom igrom da ode na još viši nivo. U tom slučaju će morati da se prilagodi u toku meča, moguće je da do toga dođe, sve zavisi od toga kakav će Tim biti, a Novak će onda odgovoriti. Zato je i najbolji na svijetu, zna kako da odgovori", dodao je.

Na pitanje da li se na ovom turniru moglo vidjeti najbolje Đokovićevo izdanje, odgovorio je da je zadovoljan viđenim.

"Bio je prilično dobar, nemam šta da mu zamjerim. Uslovi su u odnosu na prošlu godinu malo drugačiji, malo sporiji, tome su se i igrači prilagodili. Jednostavno je prokleto dobar, to je to", dodao je on.

Imao je i kratak odgovor na pitanje može li Novak još bolje od ovoga.

"Može li da postane još bolji? Ne znam, to je teško", a onda je imao duhovit odgovor na pitanje, da li će neki igrač ubuduće osvojiti Australijan opena koliko i Novak.

"Mogao sam ja, ali nisam imao sreće!"

Na kraju, dao je i tu specijalnu prognozu:

"Đoković u četiri seta, ali možda griješim, vidjećemo”, poručio je jedan od najvećih majstora servis-volej igre.

