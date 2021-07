Raste samopouzdanje Federera: Mogu da pobijedim svakoga

Rodžer Federer vjeruje da ima odlične šanse da stigne do završnice Vimbldona. Švajcarac je uspješno završio prvu sedmicu takmičenja, prošavši Adrijana Manarina, Rišara Gaskea i Kamerona Norija.

U razgovoru sa Martinom Navratilovom za Tenis čenel, Švajcarac je upozorio protivnike da ga ni slučajno ne otpisuju.

"Ta pobjeda nad Norijem značila mi je mnogo. To je ključna tačka. Ako mogu da pobijedim nekog igrača Kameronovog nivoa, mogu bilo koga. To nije samo igrač koji može povremeno dobro da odigra. On je dobar igrač. Imao sam dobar osjećaj, bio je to prvi put da sam poslije nekog vremena osjećao neku vrstu smirenosti", kaže Rodžer.

Svakim novim mečom Švajcarac je činio iskorak unapred. Zato se nada da će u finalnoj sedmici turnira biti još bolji.

"Bilo je mnogo upitnika pred Vimbldon ove sezone, kad je reč o mojoj igri, posebno zbog tog trećeg seta u Haleu sa Feliksom. Bio sam razočaran sobom, svojim razmišljanjem u tom trećem setu. Bio sam okružen tim negativnostima, taj treći set je bio užasan. Znao sam da nešto moram da mijenjam, pokušao sam sve što sam mogao da promijenim psihološko stanje, u prvom kolu protiv Manarina, to mi se opet pomalo provlačilo kroz glavu. Djelimično i zato što je on odabrao taktiku koja je bila pasivna. Igrao sam dosta slajsa na njegov forhend, da vidim šta će se desiti. Kada sam imao 6:4, 4:5, tad je meč počeo, postao sam napetiji, on je zaigrao bolje, vjerovatno zato što sam mu i ja to dozvolio. Tada su počele da se pojavljuju sumnje, trebalo mi je samo da nekako izađem iz tog meča, da sebi dam šansu da igram sa Gaskeom, koji više odgovara mojoj igri, posebno na brzim terenima. Osjećao sam se veoma dobro, imam dobar skor s njim, mislim da sam dobio 25 setova u nizu, tako da mi je to dalo samopouzdanje", zaključio je Rodžer.

Federer će na teren u ponedjeljak, kada će mu rival biti Italijan Lorenco Sanogo, a počatak je zakazan za 17.45. Ovo će zavisiti od toga koliko će trajati prethodni duel u kojem se sastaju Novak Đoković i Kristijan Garin (od 14.30). Ovi mečevi će biti odigrani na centralnom terenu, a organizatori Vimbldona su odlučili da će se završnica ovog turnira igrati pred maksimalnim brojem gledalaca.

Dva glavna vimbldonska zdanja centralni i teren broj 1, oba natkrivena krovom, biće puna u četvrtfinalima, polufinalima i finalima u obje konkurencije. To znači da će biti prvi otvoreni stadioni u Ujedinjenom Kraljevstvu koji će biti puni otkako je počela pandemija virusa korona.

Situacija u Velikoj Britanije posljednjih dana nije sjajna kada je riječ o kovidu-19, ali su se organizatori ipak odlučili za ovakav potez.

Vjerovatno će vlasti isto omogućiti i za finale Evropskog prvenstva u fudbalu, pogotovo ukoliko u njemu bude igrala reprezentacija Engleske.