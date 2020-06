Rat Bekera i Kirjosa na Twitteru: "Veći si glupan nego što sam mislio"

Nik Kirjos i Boris Beker ušli su u oštru raspravu na Twitteru i svašta rekli jedan drugome.

Bivši njemački teniser, jedno vrijeme trener Novaka Đokovića, prvi je napao Kirjosa zbog njegovih nedavnih objava na društvenim mrežama.

Kirjos je javno "prozvao" Novaka Đokovića zbog organizacije Adrija tura, a zatim i Aleksandera Zvereva, koji je slagao da će otići u četrnaestodnevnu samoizolaciju.

Dvadesettrogodišnji Zverev, inače Bekerov sunarodnik, uhvaćen je kako se provodi u jednom klubu, što je natjeralo, pored ostalog, i Kirjosa da reaguje.

"Ne volim cinkaroše! Svako ko se tako ponaša prema kolegi sportisti nije moj prijatelj! Pogledajte se u ogledalo i razmislite da li mislite da ste bolji od nas", napisao je Beker, pomenuvši Kirjosa, a 12 minuta kasnije uslijedio je prvi odgovor:

"Pobogu, Borise. Ni sa kim se ne takmičim, niti ikoga želim da 'pokopam'. Ovo je globalna pandemija i ako se neko ponaša idiotski kao što je Aleks, ja ću ga zbog toga kritikovati. Jednostavno je", naveo je Australijanac.

Beker kao da nije ni pročitao šta je Kirjos napisao.

"Svi živimo u pandemiji koja se zove COVID-19. Užasno je što je ubila toliko ljudi. Trebalo bi da zaštitimo svoju porodicu i voljene i da pratimo savjete, ali i dalje ne volim cinkaroše".

Kirjosu se nije svidio termin "cinkaroš" (odnosno "rat" na engleskom, u slengu).

"Cinkaroš? Jer sam nekoga prozvao za neodgovornost? Na čudan način vidiš situaciju, šampionu. Ja se samo brinem za ljude. I to dok moja porodica i porodice širom svijeta rade ono što bi trebalo, a onda dođa jedna guska i mlatara rukama, e onda ću nešto da kažem", napisao je Kirjos i dodao:

"Boris Beker je veći glupan nego što sam mislio. Ima dobre voleje, ali očigledno nije baš najpametniji".

Beker je upitao Kirjosa kako je u Australiji i da li prate sve savjete, a Nik je odgovorio "da se ne ponaša kao da mu je prijatelj jer ga je spustio".

Proslavljeni Nijemac je u nekoliko navrata isticao da nije nužno loše kritikovati svog kolegu/prijatelja, ali da bi to trebalo da se uradi privatno.

"Postoji nepisano pravilo između sportista. Šta god da se desi na terenu ostaje u svlačionicama. Niko o tome ne priča (javno)", napisao je Beker, vjerovatno usput zaboravivši da se ništa od spornog nije desilo na terenu, kao i da Zverevovo ponašanje nije bilo privatno pa ga je neko razotkrio, već se javno provodio na jednoj proslavi.

Beker je, iz nekog razloga, zatim krenuo da napada Kirjosa na osnovu njegovih teniskih (ne)uspjeha.

"Volio bih da vidim da Nik Kirjos ostvario svoj puni potencijal i osvoji grend slem. On bi bio sjajan uticaj na mlade ljude svijeta ako bi se bavio problemima vezanim za jednakost/rasu/porijeklo. Postani muško, dečko, i pokaži se", napisao je Beker.

(B92.net)

I really would like to se @NickKyrgios fulfill his potential and win a grandslam! He would be an incredible role model for for the youth of the world addressing the issues of equality/race/heritage! Man up buddy and deliver! @atptour @ITF_Tennis