Ribakina vlada tronom u Štutgartu

Kazahstanska teniserka Elena Ribakina osvojila je titulu na WTA turniru u Štutgartu. Ona je u finalu slavila protiv Marte Kostjuk 2:0, po setovima 6:2, 6:2.

