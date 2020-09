"Rodžer je elegantan, Rafa je ratnik, a šta je Novak?"

Teniski ekspert Mats Vilander komentarisao je dešavanja na US Openu i predstojeći Rolan Garos.

U intervjuu za "Novosti", Vilander je pričao o "velikoj trojci".

Komentarisao je trenutno stanje i diskvalifikaciju sa US Opena.

"Rodžera prepoznaju kao elegantnog, opuštenog sportistu. Rafael Nadal je skromni ratnik koji je strastven. Mislim da je Novak uvijek bio... Šta je bio? Osim što je bolji od Nadala i Federera u ukupnom skoru. Da li je dobar momak, teniser sa dobrim smislom za humor? To je nekada bio. Sada ima identitet temperamentnog igrača koji nekada ne može da se kontroliše u granicama pravila. Meni se to dopada. Mislim da će se većini navijača to dopasti. Ne kažem da je Novak loš momak, sada nastupa na ivici pravila. To je dobro za igru, dobro je za Novaka. Mislim da ga to pokreće. 'Pogriješio sam, sada ću osvojiti sve. Osvojiću Rolan Garos. Uzeću 18. trofej i nastaviti da treniram'. Mislim da će događaji iz Njujorka biti nešto najbolje što se dogodilo njegovoj karijeri u posljednjih nekoliko godina", priča Vilander za "Novosti".

Što se tiče diskvalifikacije sa US Opena...

"Mislim da će biti baš suprotno. Mislim da će ući sa stavom: 'Pokazaću svima da ne moram da se naljutim, mogu da pobijedim i bez toga'. Zapravo, da je osvojio US Open navijači koji vole Federera bi rekli: 'Ne računa se, Rafa nije učestvovao i vladala je korona'. Naravno, nadam se da Novak neće pogoditi nikoga u lice na Garosu. To je bio nespretan i nesrećan događaj. Prekršio je pravila i kažnjen je zbog toga. Žena je sada dobro i znamo da se tako nešto ne smije uraditi ponovo".

Da li bi osvojio US Open da nije diskvalifikovan?

"Mislim da bi pobijedio, ali bi imao problema protiv Dominika Tima u svakom slučaju. Nisam siguran da je Novak uživao na turniru, on voli da igra pred navijačima. Rafa bi bio zadovoljan i bez publike. On je više čovjek za borbu prsa u prsa. Federer bi se dobro snašao. Kod njega se sve svodi na njega samog i pogađanje dobrih udaraca, pokušaja da se taktički nadmudri protivnik, ali bez strasti i logike. Novak ima jednodimenzionalnu taktiku, mislim da mu to ponekad dosadi: 'Pobijediću ovog momka 6:2,6:2, ali ne želim da ostajem ovdje duže nego što je potrebno'. To se upravo desilo u meču protiv Karenjo-Buste i to ga je iznerviralo. Novak uživa da igra pred publikom, potrebni su mu navijači da bi prikazao najbolju igru, da budem iskren".

Uskoro se bliži kraj velikoj trojci.

"Veoma je blizu toga da bude završena. Mislim da imaju još mnogo toga da daju tenisu, kao što radi Serena u ženskoj konkurenciji. Ipak, dolaze mlade snage, ovi momci više nisu toliko zastrašujući. Psihički su jači, ali dolazi vrijeme promjena. Novak ima svoju šansu, ali očekujem dosta novih osvajača grend slem titula u narednih nekoliko godina", zaključio je Vilander.

(Novosti.rs, B92.net)