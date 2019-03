Rolan Garos povećao nagradni fond

Nagradni fond za ovogodišnje izdanje Rolan Garosa povećan je za osam odsto, na nešto više od 42 miliona evra, objavili su u četvrtak organizatori.

Teniski savez Francuske navodi da će pobjednici u ženskoj i muškoj konkurenciji zaraditi po 2,3 miliona evra, što je za 4,55 odsto više nego prošle godine.

Finalisti će dobiti po 1,18 miliona evra, što je povećanje od 5,36 odsto. Najviše povećanje od 15 posto, odnosno 46.000 evra, dobiće oni koji se plasiraju u prvo kolo turnira.

Teniseri koji završe kvalifikacije u trećem kolu i ne plasiraju se u glavni žrijeb dobiće 24.000 evra, odnosno 14,29 odsto više nego prošle godine.

Pobjednici u muškoj i ženskoj konkurenciji u parovima zaradiće po 580.000 evra, a finalisti 290.000, što je za 3,5 odsto više u odnosu na prošlu godinu.

Roland Garros total prize money has gone up 8% this year to a sum of €42,661,000. pic.twitter.com/svO3p5oSJ2