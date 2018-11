Ronaldo na tribinama u Londonu prati meč Đokovića

Novak Đoković se u prvom kolu Završnog mastersa u Londonu sastaje sa teniserom iz SAD Džonom Iznerom.

Đoković i Izner igraju u okviru grupe "Guga Kuerten" u meču prvog kola.

U publici je i Kristijano Ronaldo sa porodicom, tačnije djevojkom Georginom Rodrigez i sinom Kristijanom mlađim. U jednom trenutku loptica je sa terena poletjela prema Ronaldu koji je čak pokušao i da je uhvati rukom, ali nije uspio.

Never mind Ballon d'Or, more like Ball-on d'Floor...@Cristiano @juventusfc #NittoATPFinals pic.twitter.com/DdTc9FFmkc