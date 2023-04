Roni O'Saliven: Đoković je "kralj svih" i jedan od najvećih sportista ikada

Legenda snukera Roni O'Saliven proglasio je Novaka Đokovića "kraljem svih" u teniskoj "GOAT" (najbolji svih vremena) trci. Britanski snuker velikan izrazio je divljenje srpskoj teniskoj legendi i njegovim velikim rivalima Rožeru Federeru i Rafaelu Nadalu, ali smatra da Srbin nije samo najbolji teniser ikada, već i jedan od najvećih sportista ikada.

Srbin je trenutno izjednačen s Nadalom na 22 Grend slem naslova u pojedinačnoj konkurenciji, a dvojac će nastaviti svoje rivalstvo na Frenč Openu u maju i junu. Trenutni svjetski broj 1, koji ove sedmice traži svoj 94. naslov u karijeri na Monte Karlo Mastersu, dugo je bio inspiracija za O'Salivena.

Govoreći za "Eurosport" u nedavnom intervjuu, O'Saliven je izrazio svoje divljenje Velikoj trojci muškog tenisa, prije nego što je pohvalio srpsku zvijezdu, za koju vjeruje da je inspiracija za sportiste u svim sportovima.

"Federer, Nadal, Đoković - uvijek sam ih volio gledati. Oni su tri najbolja igrača svih vremena. Za mene će on biti kralj svih. Nije važno jeste li fudbaler, golfer ili hokejaš - svi gledaju u Đokovića. On je jedan od najvećih sportista svih vremena", rekao je Roni O'Saliven.

Ronnie O'Sullivan pays homage to Novak Djokovic: "For me he will be the king of all," O'S pointed out. "It doesn't matter if you're a footballer, golfer or hockey player - everyone looks at Djokovic. He is one of the greatest athletes of all time." https://t.co/Gd6k3Rv4iw